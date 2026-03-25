Für die Titel von Terns Pharmaceuticals ging es um 5,4 Prozent auf 52,69 Dollar hoch. Der Pharmariese Merck & Co setzt seine Einkaufstour fort und will das Biotech-Unternehmen übernehmen. Die gebotenen 53 Dollar je Aktie beinhalteten einen Aufschlag von rund 31 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen 60 Tage und bewerteten das Unternehmen brutto mit rund 6,7 Milliarden Dollar, teilte Merck mit. Die Merck-Aktien stiegen um 2,1 Prozent. Über eine mögliche Übernahme hatten zuvor schon die «Financial Times» und die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet./gl/jha/