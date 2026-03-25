Die vom Iran-Krieg gebeutelten Aktien von Fluggesellschaften wurden von Hoffnungen auf einen Rückgang der Ölpreise gestützt, der sich deutlich auf die Treibstoffkosten auswirken würde. Bei JetBlue sorgte zusätzlich Übernahmefantasie für einen Kurssprung von gut 15 Prozent. Das Nachrichtenportal Semafor hatte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, das Unternehmen prüfe Szenarien für einen Zusammenschluss mit United Airlines , Alaska Air Group oder Southwest Airlines . Deren Aktien legten ebenso zu wie die der Konkurrenten American Airlines und Delta Air Lines .