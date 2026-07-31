Der technologielastige Nasdaq 100 startete bis zu 1,8 Prozent höher in den Handel, egalisierte seine Gewinne aber binnen einer halben Handelsstunde. Zuletzt gab er mit 52.029 Punkten um 0,3 Prozent nach. Andere Indizes lagen in etwa gleichauf: Der Dow Jones Industrial sank um 0,3 Prozent auf 52.029 Punkte und der marktbreite S&P 500 verlor 0,4 Prozent auf 7410 Punkte. In der Wochenbilanz zeichnen sich für den Nasdaq-Index nun leichte Verluste ab, für den Dow aber knappe Gewinne.