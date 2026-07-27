Vor allem machten sich die China-Sorgen an der Nasdaq bemerkbar. Der Nasdaq 100 verlor unter dem Gewicht der Chipwerte 0,6 Prozent auf 27.953 Punkte. Er knüpfte damit an seine jüngste Talfahrt an, die ihn bereits auf das niedrigste Niveau seit Anfang Mai getrieben hat. Ausdruck der Nervosität ist, dass der Tech-Leitindex früh mit bis zu 1,2 Prozent im Plus stand, in der Spitze aber auch 1,2 Prozent verloren hatte.