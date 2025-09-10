Der Dow Jones Industrial sank um gut ein halbes Prozent auf 45.439 Punkte, blieb damit aber nahe seines jüngsten Rekordhochs. Dass die Erzeugerpreise in den USA zuletzt weniger gestiegen waren als erwartet, hinterliess kaum Spuren. Denn die Entwicklung untermauert erst einmal nur die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins Mitte September senken wird. Zudem nahmen zuletzt auch Bedenken in puncto einer möglichen Schwäche der US-Wirtschaft zu, was Aktienkurse teils bremst.