Besonders gefragt waren am Montag die Aktien aus dem Kreis der «Glorreichen Sieben», also der sieben bedeutendsten Technologieunternehmen. Die Kursgewinne von Alphabet , Amazon , Apple , Meta , Microsoft , Nvidia und Tesla reichten bis zu 8 Prozent im Fall von Amazon. Am kleinsten war der Anstieg mit 1 Prozent für Microsoft.