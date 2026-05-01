Apple hat kurz vor dem Wochenende mit seiner Quartalsbilanz und den Geschäftsaussichten für gute Stimmung an den US-Aktienmärkten gesorgt. Die Kurse bauten am Freitag die kräftigen Gewinne vom Vortag noch etwas aus. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 49.985 Zähler zu. Auf Wochensicht bringt es der Leitindex damit auf ein Plus von gut einem Prozent. Von seinem Rekordhoch vom Februar bei gut 50.500 Punkten ist er aber noch ein Stück weit entfernt.