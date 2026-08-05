Der Dow stieg zuletzt um 1,1 Prozent auf 54.703 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,6 Prozent auf 7.786 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,5 Prozent auf 29.882 Punkte zu./la/he

(AWP)