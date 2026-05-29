Die Anleger in New York können am Freitag wieder Rekorde feiern. Sämtliche wichtigen Indizes stellten schon kurz nach Handelsbeginn Bestmarken auf. Die Aktienkurse profitierten von den sich verdichtenden Hinweisen auf eine mögliche Verhandlungslösung im Iran-Krieg. Zudem sorgte der anhaltende Boom von Künstlicher Intelligenz (KI) für einen Kurssprung bei Dell . Der Computerkonzern begeisterte die Anleger mit einem herausragenden Quartalsbericht und deutlich angehobenen Jahreszielen. Auch Halbleitertiteln gab das Mega-Thema weiter Auftrieb.