Mit Caterpillar an der Spitze schraubte der Dow seine Bestmarke im frühen Handel bis auf fast 54.000 Punkte nach oben. Zuletzt betrug sein Plus dann noch ein Prozent auf 53.725 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,7 Prozent auf 7.655 Punkte zu. Aufholpotenzial besitzt der technologielastige Nasdaq 100 , der um 2,1 Prozent auf 29.371 Punkte stieg. Von einer Bestmarke bleibt er wegen der Juli-Schwäche noch etwas auf Abstand.