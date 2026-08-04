Mit Caterpillar an der Spitze schraubte der Dow seine Bestmarke im frühen Handel bis auf fast 54.000 Punkte nach oben. Zuletzt betrug sein Plus dann noch 1,2 Prozent auf 53.810 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte um knapp ein Prozent auf 7.673 Punkte zu. Aufholpotenzial besitzt der technologielastige Nasdaq 100 , der um 2,2 Prozent auf 29.421 Punkte stieg. Von einer Bestmarke bleibt er wegen der Juli-Schwäche noch etwas auf Abstand.