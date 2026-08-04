Die Bemühungen um ein diplomatisches Beilegen des Iran-Kriegs gingen am Dienstag weiter. Hoffnung auf eine Einigung und eine Öffnung der Strasse von Hormus schürten Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent. «Wir befinden uns in Gesprächen mit den Iranern, und ich denke, es besteht die Chance, dass wir heute oder morgen eine Einigung erzielen, um die Meerenge zu öffnen», sagte er dem US-Senders CNBC. Als wichtiger Öltransportweg wäre dies wichtig für die Weltwirtschaft.