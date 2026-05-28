Ansonsten spielte das Thema Künstliche Intelligenz (KI) weite eine wichtige Rolle am Markt, unser anderem nach den Geschäftszahlen von Snowflake und Salesforce . Brent Thill, Analyst der Investmentbank Jefferies, sprach mit Blick auf die beiden Softwareunternehmen von der «Geschichte der zwei grossen S: Snowflake nimmt Fahrt auf und Salesforce bleibt stabil». Dies zeigte sich auch bei den Aktienkursen: Während Snowflake um ein Drittel nach oben schnellten, suchten Salesforce einen klaren Trend. Zuletzt lagen die Aktien 0,6 Prozent im Plus.