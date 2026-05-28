Das Thema Künstliche Intelligenz spielte unser anderem nach den Geschäftszahlen von Snowflake und Salesforce eine wichtige Rolle. Brent Thill, Analyst der Investmentbank Jefferies, sprach mit Blick auf die beiden Softwareunternehmen von der «Geschichte der zwei grossen S: Snowflake nimmt Fahrt auf und Salesforce bleibt stabil». Dies zeigte sich auch bei den Aktienkursen: Während Snowflake um mehr als 38 Prozent nach oben schnellten, suchten Salesforce einen klaren Trend. Zuletzt lagen die Aktien gut ein Prozent im Plus.