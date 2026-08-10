Zu den Verlierern zählten am Montag Nvidia mit minus 2,5 Prozent, Intel mit minus 2,9 Prozent und Ebay mit minus 3,1 Prozent. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg sagten, steht eine Gruppe grosser US-Investmentgesellschaften kurz vor einer Partnerschaft mit dem KI-Chiphersteller Nvidia zur Finanzierung des Ausbaus von KI-Infrastruktur im Umfang von 500 Milliarden US-Dollar. Eine Vereinbarung könnte bereits an diesem Montag bekannt gegeben werden. Zuvor hatte bereits die «Financial Times» über das Finanzierungsvorhaben berichtet.