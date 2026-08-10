Am Freitag hatten die Arbeitsmarktdaten für den Monat Juli dafür gesorgt, dass Befürchtungen über Zinserhöhungen nachliessen und den Börsen Rückenwind gegeben. Dem stand jedoch die anhaltende Unsicherheit mit Blick auf den Nahost-Konflikt gegenüber. Die Führung in Teheran fordert von den USA erhebliche Vorleistungen vor einer Freigabe der wichtigen Meerenge für den internationalen Handel./ck/he