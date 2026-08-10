Nicht zuletzt standen auch die Anteilsscheine von SpaceX im Fokus, denn sie pendelten seit knapp vier Wochen wieder um ihren Ausgabepreis. Zuletzt wurden die 135 Dollar mit plus 1,1 Prozent wieder knapp unterschritten. Am 12. Juni war das Unternehmen von Elon Musk an die Börse gegangen. Nach drei fulminanten Handelstagen kam schnell Ernüchterung auf. Beobachter kritisieren die sehr hohe Bewertung der Aktie und sehen einen Widerspruch zwischen den Zukunftshoffnungen und den harten Geschäftszahlen./ck/he