Die US-Börsen sind am Freitag zunächst an ihre Grenzen gestossen. Die anfangs rekordhohen Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 haben etwas Federn gelassen. US-Arbeitsmarktdaten festigten im Gesamtbild zwar zunächst die Markterwartung einer Leitzinssenkung im Juni. In der Folge setzten aber Gewinnmitnahmen ein.

08.03.2024 20:14