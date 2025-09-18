Obendrein sorgte Nvidia im Tech-Sektor für Aufsehen. Der Chipkonzern steigt bei dem kriselnden Prozessorhersteller Intel mit einem Aktienpaket im Wert von 5 Milliarden US-Dollar (4,22 Mrd Euro) ein. Mit dem Deal soll auch eine Partnerschaft auf die Beine gestellt werden. Die Papiere von Intel schnellten um fast 26 Prozent nach oben und hatten damit im Nasdaq 100 klar die Nase vorn. Nvidia-Aktien stiegen an der Dow-Spitze um knapp 3 Prozent. Aktien des Intel-Konkurrenten AMD dagegen gerieten unter Druck und verloren 3 Prozent.