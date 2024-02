Auch der marktbreite S&P 500 und der Leitindex Dow Jones Industrial stiegen am Montag in vorher nie erreichte Höhen. Der Dow gewann zuletzt noch 0,51 Prozent auf 38 867,98 Punkte, beim S&P 500 stand ein Plus von 0,10 Prozent zu Buche auf 5031,77 Zähler.