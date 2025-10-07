Unter den Tech-Indizes stieg der Nasdaq 100 um 0,20 Prozent auf 25.028 Punkte. Für den umfassenderen Nasdaq Composite ging es zuletzt um 0,12 Prozent auf 22.968 Punkte nach oben. Es war im Handelsverlauf erstmals über die Marke von 23.000 Punkten gestiegen.