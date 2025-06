In dem am Freitag noch zugespitzten Streit zwischen den USA und Kanada über die Einführung gegenseitiger Zölle gibt es derweil wieder Entspannungssignale. Beide Seiten nehmen ihre Handelsgespräche wieder auf, nachdem US-Präsident Donald Trump am Freitag noch einen Abbruch angekündigt hatte. Wie es hiess, hat Kanada seinen Plan, US-Technologieunternehmen zu besteuern, in Erwartung «eines für beide Seiten vorteilhaften umfassenden Handelsabkommens» zurückgezogen.