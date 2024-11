Die Aktien des Bitcoin-Investors Microstrategy , die am Donnerstag nach einem Rekordhoch bei 543 Dollar noch deutlich korrigiert hatten, gewannen zuletzt 0,6 Prozent auf 424 Dollar. Das Analysehaus Bernstein traut den Papieren mit einem Kursziel von 600 Dollar eine Fortsetzung der Rally zu, die in diesem Jahr bereits fast 760 Prozent Kursgewinn gebracht hatte. Positiv wirkte zudem, dass Krypto-Kritiker Gary Gensler seiner Entlassung als Chef der US-Börsenaufsicht zuvor kommen und am Tag der Vereidigung Trumps zurücktreten will.