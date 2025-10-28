Skyworks Solutions meldete nicht nur einen überraschend starken Gewinnzuwachs im vierten Geschäftsquartal, sondern kündigte auch eine Übernahme an. Der Applezulieferer will sich mit Qorvo , ebenfalls ein Zulieferer von Apple, zusammenschliessen. Beide Unternehmen leiden unter rückläufigen Bestellungen und einem wachsenden Wettbewerb im Markt für Smartphone-Chips. Skyworks sprangen nach den beiden Meldungen um gut 13 Prozent nach oben. Für Qorvo ging es um knapp 12 Prozent hoch.