Der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq 100 setzten ebenfalls ihren Rekordlauf vom Freitag fort. Der S&P 500 stieg zuletzt um 1,0 Prozent auf 6.858 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,6 Prozent auf 25.763 Punkte aufwärts. Ausnahmslos legten dort alle sieben Tech-Giganten zu. Apple stiegen am geringsten mit plus 1,1 Prozent. Tesla waren mit plus 5,8 Prozent grösster Profiteur. Die Aktie werde besonders von den Aussichten auf ein baldiges Handelsabkommen beflügelt, sagte ein Händler.