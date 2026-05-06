US-Präsident Donald Trump dringt im Konflikt mit dem Iran auf einen diplomatischen Durchbruch - und fährt dabei einen Schlingerkurs. Erst kündigte er überraschend an, den US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus «für kurze Zeit» auszusetzen. Es habe «grosse Fortschritte» für ein «umfassendes und abschliessendes» Abkommen gegeben. Während des Stopps solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran unterzeichnet werden könne. Wenig später, in einem weiteren Post drohte Trump dem Iran aber erneut mit Militärschlägen, falls dieser den US-Vorschlägen nicht zustimme.