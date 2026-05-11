Anleger warteten auf die am Dienstag anstehenden Inflationszahlen. Diese könnten Hinweise darauf liefern, wie sich die höheren Ölpreise auf die Kaufkraft auswirken und was sich daraus für die Geldpolitik ableiten lässt. Zudem liessen mangelnde Fortschritte in den Gesprächen rund um eine Beendigung des Iran-Kriegs die Anleger vorsichtig agieren.