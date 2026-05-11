Unter den grössten Verlierern im S&P sackten Dell um fast sechs Prozent ab, nachdem UBS sein Kaufempfehlung für die Anteilscheine gestrichen hatte. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei nach der Kursrally der vergangenen zwölf Monate nur noch ausgeglichen, schrieb Analyst David Vogt. Der Computerkonzern erziele zwar starkes Wachstum mit KI-optimierten Servern, doch von ihm erwartete Steigerungen der Erwartungen seien schon eingepreist./la/he