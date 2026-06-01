In den Verhandlungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs gab es zuletzt eher wieder Rückschritte. Nach US-Bombardierungen am Wochenende wurde von den iranischen Revolutionsgarden ein Vergeltungsschlag vermeldet. Ausserdem hiess es zwischenzeitlich von einer iranischen Nachrichtenagentur, der Austausch mit den USA werde aus Protest gegen eine erneute Eskalation der Lage im Libanon eingestellt. Trump kündigte später aber an, die Hisbollah-Miliz und Israel verzichteten auf gegenseitige Angriffe - und die Gespräche mit dem Iran gingen in «schneller Geschwindigkeit» weiter.