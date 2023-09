Unter den Einzelwerten ragten an der Nasdaq die zuletzt schwachen Aktien von Moderna positiv heraus. Sie sprangen um 6,5 Prozent hoch. Die US-Behörde CDC sprach eine Empfehlung für die neuen Corona-Impfstoffe des Unternehmens sowie für die von Biontech/Pfizer aus. Vor Beginn der Virussaison im Herbst wird eine Impfung für alle ab einem Alter von sechs Monaten empfohlen. Die in New York gelisteten Anteilsscheine des Mainzer Konkurrenten Biontech legten indes nur um 0,3 Prozent zu, Pfizer um 1,1 Prozent. Bei Moderna steht zur Wochenmitte zudem ein Research and Development Day im Blick.