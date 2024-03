Die US-Börsen haben nach dem starken Vortag am Mittwoch erst einmal keine gemeinsame Richtung gefunden. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es in der ersten Handelsstunde um 0,33 Prozent auf 39 132,42 Punkte hoch. Dagegen sank der marktbreite S&P 500 um 0,11 Prozent auf 5169,46 Punkte. Der am Vortag besonders starke Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,73 Prozent auf 18 805,80 Punkte.

13.03.2024 15:28