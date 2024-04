Mit der vermeintlichen Ruhe an den US-Börsen könnte es aber bereits am Mittwoch vorbei sein, kommentierte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von Robomarkets: «Denn ganz gleich, wie die Inflationsdaten aus den USA dann ausfallen, das Potenzial an Zinssenkungsfantasie noch vor einigen Monaten werden auch sie nicht zurückbringen können.»/edh//he