Die Anteile von Southwest Airlines profitierten mit plus 6,9 Prozent vom Einstieg des aktivitischen Investors Paul Singer. Er sicherte sich mit seinem Hedgefonds Elliott Investment eine Beteiligung an der Fluggesellschaft im Wert von knapp 2 Milliarden Dollar. Singer wird damit auf Anhieb einer der grössten Anteilseigner und strebt einen Einfluss auf die Unternehmensführung an. Zuvor hatte das «Wall Street Journal» darüber berichtet. Die Southwest-Aktie hatte in den vergangenen fünf Jahren 45 Prozent an Wert verloren. Bei Konkurrent Delta steht dagegen «nur» ein Minus von 8,4 Prozent zu Buche. Der S&P 500 hat im selben Zeitraum um 86 Prozent zugelegt.