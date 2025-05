Nach einer starken Vorwoche haben es die US-Aktienmärkte am Montag ruhig angehen lassen und keine einheitliche Tendenz ausgebildet. Unterdessen geht das Hin und Her der US-Regierung in puncto Zölle in eine weitere Runde. Die Aussicht auf Importzölle auf im Ausland produzierte Filme belastete die Kurse grosser Medienkonzerne und Streaming-Anbieter.