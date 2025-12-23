Eli Lilly schwankten um den Schlussstand vom Vortag und gaben zuletzt leicht nach. Der Pharmahersteller spürt Konkurrenzdruck durch Novo Nordisk . So darf der dänische Konzern sein Abnehmmedikament Wegovy in den USA in Zukunft als Tablette und nicht mehr nur als Spritze verkaufen. Der Verkauf soll Anfang Januar starten. Lillys eigene Tablette ist noch nicht verfügbar, der Konzern hat aber vor wenigen Tagen einen Zulassungsantrag für das Medikament (Orforglipron) zur Behandlung von Übergewicht und Adipositas bei der US-Zulassungsbehörde FDA gestellt./la/he