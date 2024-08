An den zuletzt gebeutelten New Yorker Börsen greifen wieder zunehmend Käufer zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial baute am Dienstag nach einem freundlichen Start seine Gewinne aus - zuletzt legte er um 1,50 Prozent auf 39.285,62 Punkte zu. Ähnlich sah es bei den anderen Indizes aus. Der marktbreite S&P 500 zog um 2,01 Prozent auf 5.290,64 Punkte an - er hatte zu Wochenbeginn den grössten Tagesverlust seit fast zwei Jahren erlitten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann am Dienstag 2,20 Prozent auf 18.289,26 Zähler.