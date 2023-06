Entsprechend negativ wirkte sich die Meldung auf die US-Halbleiteraktien aus: Nvidia büssten 1,8 Prozent ein, führen mit einem Plus von 181 Prozent im bisherigen Jahresverlauf aber immer noch die Gewinnerliste im Nasdaq 100 an. AMD sanken um 0,2 Prozent, was für 2023 aber immer noch einen Wertzuwachs von 70 Prozent bedeutet. Intel büssten 1,5 Prozent und Qualcomm 1,9 Prozent ein.