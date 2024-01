Die US-Börsen hatten den Grossteil ihrer Jahresgewinne 2023 während der Ende Oktober begonnenen Rally erzielt. Dem Leitindex Dow Jones Industrial gelang 2023 ein Plus von fast 14 Prozent. Am Dienstag kam er eher zäh voran, jedoch reichte dies im Verlauf für ein weiteres Rekordhoch. Am Ende des Tages blieb ein Plus von 0,07 Prozent auf 37 715,04 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,57 Prozent auf 4742,83 Punkte.