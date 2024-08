Ansonsten fielen unter den Einzelwerten die Aktien der Keycorp Bank positiv auf, indem sie um neun Prozent anzogen. Sie profitierten dabei vom Einstieg der Bank of Nova Scotia mit einer Minderheitsbeteiligung. Bei Starbucks hatte das «Wall Street Journal» am späten Freitag vom Einstieg des aktivistischen Investors Starboard Value berichtet. Hier stand ein Plus von 2,6 Prozent zu Buche.