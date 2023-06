Die Anleger an den New Yorker Börsen haben den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed einigermassen gefasst aufgenommen. Die Währungshüter legten am Mittwoch wie erhofft und auch weithin erwartet eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus ein. Sie signalisierten aber zugleich weitere Zinsanhebungen für das laufende Jahr.

14.06.2023 22:40