In der beginnenden Berichtssaison rückten Grossbanken nach den veröffentlichten Quartalsbilanzen von JPMorgan , Citigroup und Wells Fargo in den Blick. JPMorgan gaben um 0,8 Prozent nach. Die Bank verdiente im ersten Geschäftsquartal im Aktien- und Anleihegeschäft mehr als erwartet, die Prognose für den wichtigen Zinsüberschuss im Gesamtjahr blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück.