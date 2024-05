In eine neue Runde ging der Hype um sogenannte Meme-Aktien, bei denen einzelne Analysten im Gegensatz zur grossen Mehrheit der Anleger ein hohes Kurspotenzial ausmachen. Zu diesen Werten gehören die Papiere der Einzelhandelskette für Unterhaltungssoftware und Computerspiele Gamestop , die um weitere 60 Prozent in die Höhe schnellten, nachdem sie tags zuvor bereits um 74 Prozent gestiegen waren. Die ebenfalls zu dieser Kategorie gehörenden Anteilscheine des Kinobetreibers AMC Entertainment gewannen 32 Prozent, nach plus 78 Prozent am Montag.