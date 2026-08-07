Aktuelle Arbeitsmarktdaten haben die US-Börsen am Freitag gestützt. So ist die Beschäftigung in den Vereinigten Staaten im Juli unerwartet gesunken. Zudem waren die Löhne weniger gestiegen als erwartet. Dies dürfte Sorgen mildern, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen bald anheben könnte. Noch am Donnerstag hatte die Spekulation auf möglicherweise bald steigende Zinsen an der Wall Street für einen Dämpfer nach der jüngsten Rekordjagd gesorgt. Hintergrund ist die Befürchtung, dass die Inflation im Zuge des Iran-Kriegs ölpreisbedingt weiter anziehen könnte.