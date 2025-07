Auf ein Rekordhoch von knapp unter 280 Dollar ging es an der Nasdaq für Broadcom , bevor sie mit plus 2,2 Prozent schloss. Auch diese Aktie zählt zu den KI-Gewinnern und profitierte an diesem Tag vor allem von einer positiven Studie der Bank JPMorgan. Nach einem Treffen mit dem Management schrieb Analyst Harlan Sur: Das Geschäft des Halbleiter- und Softwarekonzerns laufe auf Hochtouren. Die Nachfrage nach KI bleibe stark. Die Aktie hat er nicht nur mit «Overweight» bewertet. Sie steht auch als besonders aussichtsreicher Wert auf der «Analyst Focus List».