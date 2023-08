Im Dow stand das Papier des Flugzeugbauers Boeing im Fokus und war mit minus 4,9 Prozent Schlusslicht. Erneut belasteten Berichte über Produktionsprobleme bei seinem besonders gefragten Modell 737 Max. So soll Boeings grösster Zulieferer Spirit Aerosystems unsachgemäss Löcher in ein Bauteil gebohrt haben, das für die Aufrechterhaltung des Luftdrucks in der Kabine wichtig ist. Nun könnten Boeings Auslieferungspläne für den Mittelstreckenjet erneut in Gefahr geraten. Spirit Aerosystems sackten um fast 13 Prozent ab.