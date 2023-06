Alle anderen Kursbewegungen in den Schatten stellten aber Aktien des Biotech-Unternehmens Sigilon Therapeutics : Sie schossen nach einer Übernahmeofferte bis auf 28 Dollar nach oben und schlossen mit 21,15 Dollar, was immer noch mehr als eine Wertverfünffachung gegenüber dem Vortags-Schlusskurs bedeutet. Der Pharmariese Eli Lilly einigte sich mit dem Spezialisten für Immuntherapien gegen chronische Krankheiten auf einen Kaufpreis von 14,92 Dollar je Aktie in bar. Bei der Erreichung bestimmter Entwicklungs- und Zulassungs-Meilensteine kämen 111,64 Dollar pro Aktie in bar hinzu.