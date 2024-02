Weiter im Fokus blieben zudem die Aktien der New York Community Bancorp , die zeitweise prozentual zweistellig auf den tiefsten Stand seit 1997 absackten. Letztlich setzte mit plus 6,7 Prozent eine moderate Erholung ein. Der Verlust der Aktie summiert sich aber dennoch seit Ende Januar auf knapp 57 Prozent. Auslöser war ein überraschender Verlust im vierten Quartal und eine Aufstockung der Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite für Gewerbeimmobilien. Die Ratingagentur Moody's stufte die Anleihen der Bank mittlerweile auf «Junk» ab, sieht also grosse Risiken. Analyst Ebrahim Poonawala von Bank of America senkte sein Anlageurteil auf «Neutral» und verwies auf gestiegene Unsicherheit hinsichtlich des Ausblicks für das Ergebnis je Aktie sowie regulatorische Massnahmen.