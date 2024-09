Aktien aus der Branche Erneuerbare Energien profitierten am Mittwoch von Kamala Harris? gutem Abschneiden in der TV-Debatte mit dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Einem Börsianer zufolge ist Harris' verbesserte Position eine positive Perspektive für Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien, da Trump als Verfechter der Verbrennung fossiler Energieträger gilt. Papiere der Photovoltaik-Anbieter First Solar und Solaredge gewannen gut 15 beziehungsweise 8,5 Prozent.