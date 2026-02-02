Im Dow zählten der Tech-Riese Apple , der Netzwerk-Ausrüster Cisco und das IT-Urgestein IBM am Montag zu den besten Werten. Für den Baumaschinenhersteller Caterpillar ging es als Spitzenreiter um 5,1 Prozent auf einen Rekord. Im Nasdaq 100 reihten sich Intel , Micron sowie weitere Chiphersteller mit deutlichen Kursaufschlägen weit vorne ein. Oracle -Titel büssten mit einem Minus von 2,8 Prozent ihre zeitweise klaren Gewinne ein. Damit scheiterte nach einem monatelangen Abwärtstrend ein weiterer Stabilisierungsversuch. Der Software- und Datenbank-Anbieter will sich im laufenden Jahr 45 bis 50 Milliarden US-Dollar Kapital beschaffen, um das Cloud-Geschäft anzukurbeln.