Unter den besten Werten im Dow stiegen die Aktien von Nvidia um mehr als drei Prozent. Laut einem Medienbericht plant der auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Halbleiterkonzern möglicherweise schon im Juni die Markteinführung eines KI-Chips in China - zu einem niedrigeren Preis als der kürzlich eingeschränkte H20-Chip. Der Vorstoss kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Nvidia gegen neue US-Exportbeschränkungen kämpft, um auf dem chinesischen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Anleger warten ansonsten schon gespannt auf die Quartalszahlen, die Nvidia am Mittwoch nach Börsenschluss vorlegen will.